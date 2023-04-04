В Ярославле значительно упали доходы городского бюджета

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославля в первом квартале 2023 года снизились на 384 млн руб. по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом на общегородском совещании сообщила первый заместитель директора департамента финансов мэрии Ярославля Наталия Чуркина.
Мэрия Ярославля
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
В первом квартале 2023 года Ярославль получил собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 млрд 459 млн руб., что на 21% меньше, чем в 2022 году.
«Причина данного снижения — это изменения федерального налогового законодательства в части сроков уплаты налоговых платежей, что повлияло на снижение таких доходных источников как налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. План по доходной части не соблюдается. В связи со сроками изменения платежей март месяц мы недобрали порядка 200 млн. Ждали в первых числах апреля, но чуда пока не произошло. И апрель месяц у нас будет провальный. При прогнозируемом объеме поступления в 120 млн руб. расходы должны составить порядка 700 млн. Пока тяжеловато»,— рассказала Наталия Чуркина.
По словам первого заместителя директора департамента финансов, недостачу в доходах покрывали за счет оставшихся в бюджете средств прошлого года, а также взятого федерального бюджетного кредита. Что касается собственных доходов, то по версии финансиста мэрии есть проблемы с собираемостью аренды и с исполнением плана по реализации муниципального имущества.
«У нас идут проблемы по продажам муниципального имущества, есть небольшие проблемы по арендным платежам. Имеются определенные проблемы с неплательщиками, рост задолженности и по «Агентству по рекламе», и по мэрии есть проблемы, и по земле»,— констатировала Наталия Чуркина.
Мэр Ярославля Артем Молчанов в ответ на нерадужные цифры доходов призвал чаще проводить комиссии с предприятиями-неплательщиками, а районным главам предложил активнее работать с возможными инвесторами.