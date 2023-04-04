В Ярославле значительно упали доходы городского бюджета

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославля в первом квартале 2023 года снизились на 384 млн руб. по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом на общегородском совещании сообщила первый заместитель директора департамента финансов мэрии Ярославля Наталия Чуркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года Ярославль получил собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 млрд 459 млн руб., что на 21% меньше, чем в 2022 году.

«Причина данного снижения — это изменения федерального налогового законодательства в части сроков уплаты налоговых платежей, что повлияло на снижение таких доходных источников как налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. План по доходной части не соблюдается. В связи со сроками изменения платежей март месяц мы недобрали порядка 200 млн. Ждали в первых числах апреля, но чуда пока не произошло. И апрель месяц у нас будет провальный. При прогнозируемом объеме поступления в 120 млн руб. расходы должны составить порядка 700 млн. Пока тяжеловато»,— рассказала Наталия Чуркина.

По словам первого заместителя директора департамента финансов, недостачу в доходах покрывали за счет оставшихся в бюджете средств прошлого года, а также взятого федерального бюджетного кредита. Что касается собственных доходов, то по версии финансиста мэрии есть проблемы с собираемостью аренды и с исполнением плана по реализации муниципального имущества.

«У нас идут проблемы по продажам муниципального имущества, есть небольшие проблемы по арендным платежам. Имеются определенные проблемы с неплательщиками, рост задолженности и по «Агентству по рекламе», и по мэрии есть проблемы, и по земле»,— констатировала Наталия Чуркина.

Мэр Ярославля Артем Молчанов в ответ на нерадужные цифры доходов призвал чаще проводить комиссии с предприятиями-неплательщиками, а районным главам предложил активнее работать с возможными инвесторами.

Андрей Иванов