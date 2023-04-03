В Ярославской области сменился руководитель отделения «Банка России»

Сегодня, 3 апреля, управляющим ярославского отделения Главного управления Банка России по ЦФО стала Елена Бурмистрова. Ранее госпожа Бурмистрова занимала должность заместителя. Экс-управляющий Владимир Алексеев ушел на пенсию. Об этом сообщили в отделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Бурмистрова

Елена Бурмистрова



«В ярославском отделении с воодушевлением восприняли новость, что новым руководителем будет человек из структуры. Более того, давно работающий в отделении Банка России. Безусловно это скажется позитивно на выстраивании взаимоотношений и на качестве нашей работы. Нам будет комфортно, мы этого человека хорошо и давно знаем. Надеемся, что это очень правильное решение, принятое на уровне Главного управления по ЦФО и Центрального аппарата»,— пояснили в отделении.

Елена Бурмистрова в 1994 году пришла в качестве экономиста 2 категории отдела валютного регулирования и валютного контроля в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области. С 1995 года она работает в ярославском подразделении Банка России и прошла путь от ведущего экономиста до заместителя управляющего отделением.

Алла Чижова