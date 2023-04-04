В Ярославской области при столкновении машины и поезда погибли два человека

В Некоузском районе Ярославской области рядом с деревней Пантелеево произошло столкновение железнодорожного поезда и легкового автомобиля «Лада-Калина». Информацию об аварии подтверждают в региональном УМВД и на «Северной железной дороге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия аварии

Фото: УМВД по Ярославской области Последствия аварии

Фото: УМВД по Ярославской области

По данным пресс-службы «Северной железной дороги», столкновение произошло в 14:13 дня 4 апреля на оборудованном автоматической сигнализацией железнодорожном переезде. Участниками аварии стали пригородный пассажирский поезд №6592 «Пищалкино – Ярославль-Главный» и «Лада-Калина».

«По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд при запрещающих показаниях светофора. Машинист локомотива заметил приближающийся автомобиль, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось»,— сообщили в пресс-службе СЖД.

Как отмечают в УМВД по Ярославской области, в аварии погибли двое мужчин 1946 и 1972 годов рождения. На месте работает следственно-оперативная группа ГИБДД.

Алла Чижова