Приговор рыбинскому маньяку вступил в законную силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске в 2020 году. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в Первом апелляционном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Молчанов

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ Виталий Молчанов

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Молчанов и его адвокат оспаривали приговор Ярославского областного суда, который признал его виновным в убийстве с особой жестокостью двух девочек и насильственных действиях сексуального характера и приговорил к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Защита предлагала прекратить производство по эпизодам о насильственных действиях, переквалифицировав их по статье о надругательстве над телами умерших.

5 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционную жалобу, сам Молчанов участвовал в заседании в режиме видеоконференции. По итогу заседания жалоба отклонена, приговор Ярославского областного суда признан не подлежащим изменению и вступил в законную силу.

Андрей Иванов