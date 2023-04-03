Ярославские власти объяснили переполненность новых автобусов

В департаменте транспорта Ярославской области объяснили заполненность новых автобусов переходным периодом, когда на маршрутах работают как старые, так и новые перевозчики. Об этом на стриме в ЦУР Ярославской области заявила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Новый автобус в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

По словам главы дептранса новые перевозчики обеспечили полный выпуск транспортных средств на линию: 102 автобуса в выходной день и 130 единиц в будни. Часть автобусных маршрутов в течение апреля-мая обслуживаются прежними перевозчиками, которые по версии госпожи Черемных имеют проблемы с выпуском.

«У нас продолжают работать автобусы, скажем так, старого формата. Они, к сожалению, выпускаются не в полном объеме. И новые автобусы заполняются. Когда мы весь транспорт выпустим на линию, ситуация должна быть нивелирована. Мы следим за ситуацией, стараемся усиливать выпуски за счет резервных транспортных средств, поскольку сейчас переходный период. Ждем запуска следующих этапов»,— заявила Татьяна Черемных.

В дептрансе также подтвердили, что были сходы новых автобусов с линии. Как и случаи вандализма.

«Когда оторванные сиденья, это, наверно, руки человеческие. Это транспорт, конечно, его надо беречь, не надо заниматься вандализмом. Конечно, сиденья восстановлены. Не сказать, чтобы у нас массовые сходы с линии. По 1-2 единицы бывает. Оперативно перевозчики устраняют, выпускают транспорт резервный на линию»,— сказала директор департамента транспорта Ярославской области.

Андрей Иванов