Правительство отменило налоговые льготы для «Ярославской бумаги»

Правительство Ярославской области прекратило государственную поддержку АО «Ярославская бумага» по инвестиционному проекту модернизации действующего производства предприятия. Постановление регионального правительства опубликовано 7 апреля.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Налоговые льготы по налогу на прибыль действовали с 1 января 2021 года. Предприятие реализовывало инвестпроект по улучшению качества производимой бумаги для гофрирования и тарного картона из вторичного сырья. Постановление правительства об исключении АО «Ярославская бумага» из списка приоритетных инвестпроектов вступило в силу 5 апреля 2023 года.

Налоговые льготы на региональном уровне по-прежнему получают ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (до 31 декабря 2023 года), ООО «Ярославский завод напитков» (до 30 июня 2023 года), «Завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль» в Ростове (до 30 марта 2023 года), «Ярославский завод готовых лекарственных форм» (до 31 января 2025 года), ПАО «ОДК-Сатурн» (до 31 декабря 2026 года), табачное производство ООО «Гулабхар Рус» (до 31 октября 2026 года) и ООО «Курорт «Золотое кольцо» (до 30 июня 2027 года).

Андрей Иванов