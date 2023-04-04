Мэр Ярославля анонсировал отставки руководства «ПАТП-1»

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал провести проверку деятельности руководства АО «ПАТП-1», касающуюся приказа о простое кондукторов и водителей. Об этом градоначальник заявил на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», кондукторы и водители, оставшиеся без автобусных маршрутов, были отправлены в так называемый простой, и в течение рабочей смены должны были находится в актовом зале без окон и нормальной вентиляции. После скандала в СМИ и вызова врачей на предприятие, приказ был отменен. Мэр Ярославля назвал ситуацию недопустимой и объявил о проверке деятельности руководства «ПАТП-1».

«Считаю данный факт недопустимым в работе. По этому факту просьба до конца недели дать мне всю информацию. На каком основании принимали решение, что сотрудники должны находиться в одном помещении, ждать что-то? Как это было принято решение? Как было проинформировано? И просьба опросить всех, кто визировал данный приказ. Начиная с директора и заканчивая юристом»,— обратился мэр Ярославля к начальнику кадровой службы мэрии.

К проверке Артем Молчанов потребовал подключиться контрольно-ревизионное управление мэрии, проверив работу «ПАТП-1» в 2023 году. От директора «ПАТП-1» Игоря Рулева мэр ждет письменных объяснений, пообещав кадровые выводы.

«Объяснительную записку мне на стол по вчерашним фактам. На каком основании, почему, кто и как принимал данные решения. Будем делать кадровые решения из того, что вчера произошло», — пообещал Артем Молчанов.

Директор «ПАТП-1» Игорь Рулев в ответ сообщил, что сейчас на предприятии готовится новый приказ о простое взамен отмененного вечером 3 апреля. В нем норма о нахождении работников в одном месте будет отменена.

Андрей Иванов