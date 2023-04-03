На кондукторов повысилось давление

Прокуратура Ярославля внесла протест на решение руководства АО «ПАТП-1» «об объявлении простоя». По этой причине с 1 апреля вместо работы в автобусах кондукторы предприятия все рабочее время должны были сидеть в актовом зале. Сотрудники заявляют, что так их вынуждали уволиться — в зале было душно, одной из женщин пришлось вызвать скорую помощь. Предприятие с апреля перестало обслуживать 15 автобусных маршрутов в Ярославле, но сокращать ставки кондукторов руководство не хочет. Директор предприятия заявляет, что люди сами «отказались от альтернативного варианта» — увольнения по соглашению сторон. После вмешательства прокуратуры руководство «ПАТП-1» отпустило сотрудников по домам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Измерение давления сотруднику "ПАТП-1" во время простоя

Фото: Евгения Овод Измерение давления сотруднику "ПАТП-1" во время простоя

Фото: Евгения Овод

В Ярославле кондукторы, кассиры и водители принадлежащего мэрии АО «ПАТП-1» пожаловались на «простой по вине работодателя» — с 1 апреля вместо работы в автобусах им пришлось сидеть в актовом зале. Предприятие уходит с городских маршрутов, так как не приняло участие в аукционах на перевозки. Часть сотрудников уже уволилась по собственному желанию или по соглашению сторон, оставшиеся считают, что работодатель должен их сократить, сделав все положенные выплаты.

С 1 апреля «ПАТП-1» ушло с 15 автобусных маршрутов. Сотрудники предприятия, которые их обслуживали и не уволившиеся добровольно, с этой даты должны были «выходить на работу», но все рабочее время находиться в актовом зале. При этом работникам ночных смен было предписано сидеть там с 20:00 до 8:00, утренних – с 7:00 до 16:00 и так далее (копия приказа есть в «Ъ-Ярославль»).

Сотрудники считают, что так их пытаются выдавить «физически и морально», и жалуются, что зале очень душно.

«Сказали по территории ходить нельзя. Кто-то куда-то пошел — замечание делают. Ни с кем не контактировать. Вообще. Колючую проволоку еще нам сделайте. Резервация»,— рассказала одна из кондукторов, просившая не называть ее имя. «Люди ночные смены работают и должны сидеть на стуле всю ночь. Они сидят»,— добавила другая кондуктор.

«Давление 189 на 70. Хотя я пью таблетки утром и вечером. Утром уже одну выпила. Я гипертоник. Вчера у меня было 170»,— пожаловалась кондуктор Альфия Сибогатова. Одной из сотрудниц 3 апреля пришлось вызывать скорую помощь, правда, от госпитализации женщина отказалась.

3 апреля с кондукторами встретились член совета директоров АО «ПАТП-1», депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод и председатель областной организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Маргарита Батяева.

«Работодатель заинтересован в том, чтобы сократить свои финансовые расходы. Вас осталось 49 человек кондукторов, кассиры два человека написали заявления и ушли по соглашению сторон. Я звонила в Москву, в наше ЦК. Главный правовой инспектор мне сказал, что это право работодателя, он здесь ничего не нарушает, выбирая рабочее место — или на территории предприятия, или дома. Понятно, что на принцип идет работодатель. Заставить его мы не можем»,— пояснила Маргарита Батаева.

Гендиректор АО «ПАТП-1» Игорь Рулев в беседе с «Ъ-Ярославль» был предельно краток: «Людям предложили альтернативный вариант, они от него отказались».

Как пояснила представитель профсоюза, альтернативным вариантом является увольнение по соглашению сторон, при котором люди получают компенсацию в размере двух среднемесячных зарплат. Евгения Овод говорит, что при сокращении выплаты выше. Она полагает, что сейчас работодатель нарушает санитарные требования.

«У нас есть санитарные требования к рабочим местам, которые не выдерживаются. На предприятии нет других мест, где можно разместить, кроме спортзала и актового зала. Если здесь кого-то хватит инфаркт, то отвечать будет работодатель»,— сказала депутат.

Госпожа Овод проинформировала о происшедшем уполномоченного по правам человека Сергей Бабуркина, прокуратуру Ярославской области и государственную трудовую инспекцию.

В пресс-службе мэрии Ярославля, которой принадлежит «ПАТП-1», пообещали прокомментировать ситуацию «Ъ-Ярославль», но на момент выхода материала не предоставили комментарий. Мэр Ярославля Артем Молчанов не ответил на звонок.

Как стало известно «Ъ-Ярославль», 3 апреля сотрудников предприятия отпустили домой после вмешательства прокуратуры.

«Прокуратурой города Ярославля проведена проверка по данному факту, на приказ об объявлении простоя принесен протест ввиду необеспечения работодателем условий труда в период простоя»,— сообщила «Ъ-Ярославль» и.о. старшего помощника прокурора Ярославской области Ольга Гарина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «ПАТП-1» потеряло рынок перевозок городским общественным транспортом после объявленной региональными властями модернизации. Предприятие не смогло выполнить условия аукционов на перевозки — гарантировать выход автобусов не старше одного года, с кондиционерами и валидаторами.

Андрей Иванов, Антон Голицын