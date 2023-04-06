В Ярославле прекращено уголовное дело бывшего директора «ПАТП-1»

Красноперекопский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело бывшего директора АО «ПАТП-1» Алексея Власенко с назначением судебного штрафа. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Власенко

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Алексей Власенко

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Алексей Власенко обвинялся в даче взятки в значительном размере. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», деньги предназначались заместителю главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексею Кирьянову. На момент передачи взятки Власенко уже не руководил АО «ПАТП-1», но в июне и в сентябре 2021 года передавал чиновнику по 25 тыс. руб. за «общее покровительство» муниципальному автотранспортному предприятию.

6 апреля 2023 года Красноперекопский районный суд провел предварительное слушание по уголовному делу Алексея Власенко. Суд решил прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера — судебного штрафа. Сумма судебного штрафа для бывшего директора «ПАТП-1» составила 400 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в Ярославском областном суде.

Андрей Иванов