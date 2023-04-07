Диана Арбенина не подтвердила отмену концерта в Краснодаре

Певица Диана Арбернина не подтвердила отмену концерта в Краснодаре, объявив о переносе выступлений в нескольких городах. Сообщение опубликовано в соцсетях артистки.

«Сообщаем о переносе концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Следите за объявлением новых дат»,— говорится в сообщении.

Ранее площадки перечисленных городов объявили об отмене выступления. В СМИ появились сообщения об отмене выступления в Краснодаре, однако представители площадки сообщили «Ъ-Кубань», что сведений об отмене концерта не поступало, билеты находятся в открытой продаже.

Анастасия Донскова

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