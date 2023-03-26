Ани Лорак заявила о своем отношении к украинским властям после отмены концерта в Краснодаре

Певица Ани Лорак опубликовала на своих страницах в соцсетях пост, посвященный отмене концерта в Краснодаре и отношению к украинским властям. В нем она заявила, что политические деятели на родине еще с 2014 года оказывали на нее давление, что привело к «негативным последствиям» в жизни артистки, поэтому она выбрала переезд в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце», – написала она.

Она также сообщила, что на протяжении года ее активно критиковали из-за того, что она не высказывала своего отношения о спецоперации в Украине.

«Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне», – добавила певица.

Кроме того, Ани Лорак заявила, что никогда не оказывала военной помощи Украине. «Мой вклад в помощь семьям, оказавшимся в действительно трудной ситуации <…> вышел за пределы Украины», – написала она.

25 марта глава Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил против концерта Ани Лорак. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegtam-канале. Он отметил, что концерт будет «неизбежно отменен» из-за позиции артистки относительно СВО.

Александр Орлов

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