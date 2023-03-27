Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменен из-за ее отношения к спецоперации

В Краснодаре не состоится концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 27 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Администрация отметила, что жители Краснодара высказались против выступления певицы, так как Ани Лорак в период специальной военной операции выражала поддержку руководства Украины.

«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы»,— написал мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Мэрия Краснодара в своем сообщении об отмене концерта привела высказывание Ани Лорак о том, что в ходе СВО певица помогает украинским гражданам, называя это своим вкладом в дело мира и согласия.

Отметим, что 20 октября прошлого года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Они включают блокирование активов, запрет торговых операций и лишение госнаград.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар