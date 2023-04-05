В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе 9 июня

В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был пройти во Дворце спорта «Олимп» 9 июня. Об этом сообщает «КП-Кубань». На сайте площадки пропала возможность купить билет. Их продажа прекращена и на концерт артиста в Сочи, запланированный на 3 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт Валерия Меладзе Фото: официальный сайт Валерия Меладзе

«Выступление отменено. Если вы приобретали билеты в нашей кассе, то вернуть их можно будет 9 апреля с 13:00 до 17:00. Во всех остальных случаях обращайтесь к представителям сервиса, где вы совершали покупку онлайн»,— сообщили в справочной службе Дворца спорта «Олимп».

Певец планировал большой гастрольный тур по России. Однако после инцидента в Дубае, когда на частном мероприятии он озвучил националистический лозунг в поддержку Украины, его выступления начали отменять.

Ранее в Краснодаре отменили концерт скандальной хип-хоп исполнительницы Инстасамки, позже певицы Ани Лорак. Отмену их выступлений поддержал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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