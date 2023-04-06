СМИ сообщают об отмене концерта Дианы Арбениной в Краснодаре

Ряд СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре. В спорткомплексе «Олимп», где концерт назначен на 12 июня, информацию «Ъ-Кубань» не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

«Сведений об изменении в расписании не поступало. Билеты доступны к продаже»,— сообщили в дирекции «Олимпа».

В мэрии информацию об отмене мероприятия не комментируют.

По данным ТАСС, Генпрокуратура начала проверку в отношении артистки. Как отметили в ведомстве, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией певица выступила в Киеве, где со сцены высказала критику в сторону российских коллег и выразила солидарность украинскому народу. В 2022 году в ходе концерта в Челябинске Диана Арбенина исполнила песню, содержавшую критику СВО.

В ведомстве считают, что в действиях исполнительницы содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичная дискредитация использования ВС РФ).

Как сообщает «Ъ», выступления певицы отменили в Чебоксарах, Казани, Улан-Удэ и Тольятти. В Липецкой области мероприятие разрешили.

Анастасия Донскова

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