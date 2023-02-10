В Краснодаре отменили концерт певицы Инстасамки 16 марта

В Краснодаре отменен концерт певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин), который должен был состояться 16 марта в «КРОП Арене». Об этом сообщается на странице концерта в социальной сети «Вконтакте».

«К сожалению, мы вынуждены перенести концерты на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки»,— говорится в сообщении.

30 января глава Краснодара Евгений Наумов поручил проверить организацию концертов Дарьи Зотеевой на предмет «брани и развращения молодежи».

4 февраля стало известно об отмене концерта шоуменов в Сочи. Ранее выступление отменили в Пятигорске. Причины официально не сообщаются.

Инстасамка — российская поп-певица и рэп-исполнительница, тиктокер. Широкую ивестность получила за эпатажный внешний вид и скандальные тексты песен. Среди музыкальных хитов Juicy и Lipsi Ha.

Наталья Решетняк

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