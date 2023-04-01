WSJ: российские силовики следили за журналистом WSJ Гершковичем

Задержанный в России по подозрению в шпионаже журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович считал, что его телефон прослушивают, сообщает WSJ. По данным издания, во время выполнения одного из рабочих заданий журналист заметил, что его «сопровождали несколько российских силовиков, некоторые из которых записывали его передвижения на камеру и оказывали давление на источники, чтобы те не разговаривали с ним». С чем было связано задание, не уточняется. Во время другой его поездки, в западный район Пскова, «за ним следили и снимали неизвестные», пишет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ФСБ задержала господина Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Он был арестован по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы. В МИД РФ сказали, что журналисту WSJ предоставлен консульский доступ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российские власти пренебрегают свободой прессы.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «От ЧВК до УК».

Лаура Кеффер