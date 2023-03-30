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Коммерсантъ FM
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От ЧВК до УК

Впервые с окончания холодной войны в России задержали американского журналиста по подозрению в шпионаже

Впервые в истории современной России иностранного журналиста арестовали по подозрению в шпионаже. Речь о корреспонденте московского бюро американской газеты The Wall Street Journal, гражданине США Эване Гершковиче. Он арестован до 29 мая и будет содержаться в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, американец собирал информацию о деятельности уральских оборонных предприятий и был взят с поличным. По ст. 276 УК РФ ему грозит до 20 лет тюрьмы. Коллеги Эвана Гершковича настаивают, что он занимался профессиональной журналистской деятельностью, и не исключают, что его арестовали ради обмена. Власти США призвали всех американцев немедленно покинуть Россию.

После задержания Эвана Гершковича (на фото в капюшоне) власти США призвали всех американцев немедленно покинуть Россию

После задержания Эвана Гершковича (на фото в капюшоне) власти США призвали всех американцев немедленно покинуть Россию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После задержания Эвана Гершковича (на фото в капюшоне) власти США призвали всех американцев немедленно покинуть Россию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый с 1986 года

Пресс-служба ФСБ в четверг, 30 марта, заявила о «пресечении противоправной деятельности аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства».

«Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге»,— говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы рассказали “Ъ”, что человека, похожего на Эвана Гершковича, вывели из ресторана «Буковски Гриль» в центре Екатеринбурга и поместили в микроавтобус в среду, 29 марта, около 16 часов по местному времени. В ресторане от комментариев отказались.

Следственным управлением ФСБ в отношении Эвана Гершковича возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей срок от 10 до 20 лет. Делу присвоен гриф «совершенно секретно». Журналист был перевезен в Москву, где Лефортовский районный суд 30 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года. По данным ТАСС, Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Адвокат по соглашению Даниил Берман заявил агентству, что защита обжалует судебное решение и потребует от следствия ознакомить его с материалами дела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что «речь идет не о подозрении», а о том, что американец «был задержан с поличным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике». «К сожалению, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника хватают за руку»,— написала она в своем Telegram-канале.

В истории современной России похожих случаев еще не было. Последний раз иностранного журналиста обвиняли в шпионаже еще в СССР: 30 августа 1986 года в Москве сотрудники КГБ арестовали американского корреспондента журнала U.S. News & World Report Николаса Данилоффа. Журналист вину не признал. Администрация президента США Рональда Рейгана назвала его арест местью за задержание в Нью-Йорке сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова. Его также обвиняли в шпионаже, на суде он признал свою вину. 23 сентября 1986 года Николас Данилофф и основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов были освобождены и высланы из СССР в обмен на Геннадия Захарова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг призвал американцев, проживающих в России или посещающих ее, «немедленно покинуть страну». По его словам, США «глубоко обеспокоены» в связи с задержанием Эвана Гершковича. Сотрудники посольства США в РФ обратились к российской стороне за консульским доступом к журналисту (по словам Марии Захаровой, он уже обеспечен). Госдепартамент держит связь с его семьей и газетой. «Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо»,— заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Редакция газеты The Wall Street Journal заявила, что категорически отрицает версию ФСБ, и потребовала немедленного освобождения своего сотрудника. В издании его охарактеризовали как «надежного и непредвзятого журналиста».

Эван Гершкович родился в 1991 году в Нью-Йорке. Его родители эмигрировали из СССР в США в 1979 году. Окончил Принстонскую среднюю школу и Боудин-колледж, получив степень бакалавра искусств. Изучал философию и английский язык. Работал в Agence France-Presse, The Moscow Times, The New York Times. Его публикации также можно найти в изданиях The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy, Politico Europe. С 2017 года журналист жил и работал в Москве. С января 2022 года трудился в газете The Wall Street Journal. За время работы в этом издании Эван Гершкович опубликовал 114 материалов — от пространных репортажей и написанных в соавторстве с коллегами аналитических статей до новостных заметок. Последнюю статью за его авторством, посвященную кризису российской экономики из-за санкций, The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

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«За ним наблюдатели»

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого Эван Гершкович брал интервью в ходе поездки, рассказал ТАСС, что журналист интересовался местными военными предприятиями.

Он «начал задавать вопросы, связанные с оборонно-промышленным комплексом Екатеринбурга, называл одно из таких предприятий, "Новатор", и так далее», сказал Вячеслав Вегнер. Кроме того, Эван Гершкович, как сообщает агентство, интересовался общением депутата с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

“Ъ” поговорил с другим человеком, общавшимся с Эваном Гершковичем в Екатеринбурге,— местным общественником Ярославом Ширшиковым.

«Я его сопровождал два дня. Главная задача его экспедиции была в том, чтобы изучить отношение разных слоев общества к фигуре Пригожина. Он хотел узнать, усиливается или сокращается поддержка специальной военной операции в обществе»,— рассказал он “Ъ”.

Бывший екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов), который сейчас живет за границей, вспомнил, что общался с Эваном Гершковичем накануне поездки на Урал. «Он готовился к обычной, хотя и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе. В частности, спрашивал меня контакты местных журналистов, контакты руководства Ельцин-центра для интервью, пресс-секретаря компании "Сима-ленд", известной своими патриотическими акциями. Его интересовало все, связанное с ЧВК "Вагнер", поэтому он искал телефоны местных политиков и экспертов, кто мог бы объяснить, почему свердловский губернатор (Евгений.— “Ъ”) Куйвашев так борзо ответил Пригожину»,— написал Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале, уточнив, что не знает, удалось ли им пообщаться.

По его словам, американский журналист хотел взять интервью у кого-нибудь из сотрудников оборонных предприятий об их отношении к боевым действиям на Украине.

«Я предупреждал Эвана, что за ним 100% будут следить с момента прилета в Екатеринбург, он хорошо это понимал, но был уверен, что так как он не делает ничего незаконного, то все ограничится обычной слежкой и, может, каким-нибудь запугиванием. Вышло намного хуже»,— написал Дмитрий Колезев. По его мнению, журналиста арестовали ради обмена на кого-то из задержанных за рубежом граждан РФ.

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal

Другой российский журналист, телеведущий и режиссер Роман Супер (признан иноагентом), тоже недавно общавшийся с Эваном Гершковичем, написал в своем Telegram-канале: по словам американца, «все последние годы работы в России в каждой командировке его сопровождали сотрудники ФСБ». «Никто ни от кого не скрывался. Это было обыденностью: Гершкович едет в такси брать интервью у героя — за ним машина с наблюдателями; Гершкович едет в кафе — за ним машина с наблюдателями; Гершкович едет спать в гостиницу — за ним наблюдатели. Это давно стало нормой. Нормой было и то, что по прилете в Россию у него каждый раз брали на проверку телефон»,— сообщил журналист и также выразил уверенность, что Эвана Гершковича арестовали «для дальнейшего торга».

Адвокаты правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов и Иван Павлов (признан иноагентом) также в комментариях СМИ и в Telegram выразили уверенность, что американца арестовали для обмена на задержанных россиян.

Кандидаты на обмен

«В США похищенных и незаконно вывезенных из разных стран россиян много,— рассказал “Ъ” правозащитник Иван Мельников, специализирующийся на возвращении граждан РФ на родину.— Однако всем им инкриминируются киберпреступления или финансовые аферы. Ни одного подозреваемого в шпионаже гражданина России в США нет». По мнению собеседника “Ъ”, если американские власти выступят с инициативой об обмене Эвана Гершковича, российская сторона может потребовать освобождения сразу нескольких граждан РФ, например Александра Винника, Дмитрия Украинского, Романа Селезнева, Владислава Клюшина.

В то же время за последние месяцы западные СМИ неоднократно сообщали о разоблачении «российских шпионов» в разных странах, в выявлении которых были задействованы и американские спецслужбы. Речь шла как об отдельных личностях, так и о группах лиц.

Так, громкий скандал разгорелся в конце марта, когда власти США предъявили обвинения в работе на разведку РФ, визовом, банковском и электронном мошенничестве россиянину Сергею Черкасову, много лет жившему под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

По версии американского Минюста, история «российского оперативника» началась более десяти лет назад в Бразилии. По поддельному свидетельству о рождении Сергей Черкасов получил бразильский паспорт, а в 2018 году переехал в США. Там, как писала газета The Guardian, Виктор Мюллер Феррейра окончил магистратуру Университета Джонса Хопкинса и получил возможность пройти стажировку в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Однако по прибытии в Амстердам в апреле 2022 года мужчина был задержан и депортирован в Бразилию. Власти Нидерландов сообщили, что голландским спецслужбам удалось предотвратить попытку РФ «внедрить шпиона» в МУС. При этом они отметили, что Феррейра-Черкасов «пользовался хорошо разработанным прикрытием, скрывая любые связи с Россией». В Бразилии в июле 2022-го его осудили на 15 лет по обвинению в ложном получении и использовании документов этой страны.

Россия, кстати, признала в Викторе Мюллере Феррейре своего гражданина и потребовала его экстрадиции. Москва заверила, что Сергей Черкасов не имеет никакого отношения к разведке, а подозревается в России в торговле наркотиками. В РФ считают, что Сергей Черкасов, используя бразильские поддельные документы, пытался скрыться от российского правосудия. Обнародование обвинений Минюстом США в конце марта, скорее всего, не что иное, как попытка предотвратить экстрадицию Сергея Черкасова в Россию, отметила The Guardian.

В январе словенские СМИ впервые сообщили об аресте супружеской пары из Аргентины Марии Майер и Людвига Гиша, поселившихся в Любляне в 2017 году с двумя маленькими детьми.

Соседи задержанных рассказывали, что Мария и Людвиг были «обычной приятной семьей», их дети разговаривали только по-испански. В Словении Мария Майер открыла художественную онлайн-галерею, а Людвиг Гиш руководил IT-стартапом. После задержания пары министр иностранных дел Словении Таня Файон объявила, что арестованные были гражданами РФ, а не Аргентины. В словенской полиции считают, что Мария и Людвиг — «сотрудники Службы внешней разведки РФ, которые использовали незаконно полученные иностранные документы, чтобы жить и работать в Словении и тайно собирать информацию» (см. “Ъ” от 28 марта).

Истории аргентинской пары и Сергея Черкасова стали самыми громкими за последнее время. Во всяком случае, в других ситуациях, когда в западных странах задерживали людей по подозрению в шпионаже в пользу России, речь не шла о «нелегалах». Обвинения предъявлялись либо гражданам РФ, либо местным жителям или иностранцам, завербованным, по утверждению тех или иных спецслужб, Москвой. В частности, «российских шпионов» недавно арестовывали в Германии, Польше, Австрии, Норвегии и других странах.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга спросили, может ли задержание Эвана Гершковича быть ответом на арест Сергея Черкасова и поводом для возможных переговоров по обмену заключенными. Господин Песков в ответ заявил: «Я не располагаю такой информацией, по этой теме мне нечего сказать».

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, сказал журналистам, что вопрос о возможности обмена Эвана Гершковича сейчас не стоит.

«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание,— напомнил дипломат и добавил: — Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет».

Николай Яблонский, Катерина Якушева, Мария Шараева, Екатеринбург; Елена Черненко, Алексей Забродин, Василий Кузнецов, Николай Сергеев

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