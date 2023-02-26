Вейпам обрисовали туманное будущее

Участники рынка электронных сигарет опасаются роста доли нелегальной продукции, связывая это с несколькими факторами. Один из них — акциз на жидкости для вейпов, который с 1 марта 2023 года вырастет до 20 руб. за миллилитр. Как отмечают профильные ассоциации, в результате стоимость продукции может увеличиться в три раза. С подробностями — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рынок электронных сигарет оказался под серьезным давлением. С одной стороны, Роспотребнадзор предлагает запретить вейпы, а Минсельхоз призывает к блокировке сайтов, которые их продают. С другой, ставки акцизов на жидкости возрастают на 11%. Хотя сами устройства от такого сбора освобождаются. Ранее планировалось, что он составит 64 руб. за штуку.

Но это слабое утешение, отмечают участники рынка. Цены вырастут, а спрос на устройства может снизиться, пояснил эксперт табачной отрасли Вадим Желнин: «Конечно, на табачном рынке именно акцизы определяют цену. И это сознательная политика, которая только частично связана с наполнением бюджета. Главным образом это меры направлены на то, чтобы снизить потребление.

Я плохо понимаю, как можно брать акциз с жидкости для вейпов. Кто их должен платить? Надеяться на то, что это станут делать продавцы, по меньшей мере наивно. Если одни участники рынка будут его платить, а другие найдут простые механизмы обхода этой меры, то это, конечно, разрушит нормальную конкурентную ситуацию».

Осенью 2022 года в Ассоциации профессионального альянса участников рынка никотиновых систем “Ъ FM” уже указывали на рост стоимости продукции. Тогда это связывали с логистикой и глобальной экономической нестабильностью, но ближе к концу года некоторые популярные вейпы в табачных магазинах начали дешеветь.

Во многом ситуация на рынке сейчас зависит от таможни и проблем, с которыми столкнулись китайские производители, отметил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев: «Большое влияние на ценообразование оказывает то, задержали ли на таможне какой-то контейнер или нет. Такое ощущение, что у нас только одна цель — пополнить бюджет. Аккуратная работа таможни решила бы все вопросы. Кроме того, у импортеров есть возможности договариваться.

В Китае, например, ввели очень жесткие требования к лицензии Maskking. Это, наверное, единственный пример, когда сами производители озаботились российским рынком и борются за его чистоту. Но многие компании ушли из КНР в Лаос, Бангладеш и Вьетнам. Что такое производство в Бангладеш? Я только могу догадываться, какой это может быть кошмар».

Эксперты консалтинговой компании DNA Realty отмечали, что в случае введения запрета на продажу вейпов могут закрыться до 80% специализированных табачных магазинов. Ведь их рентабельность во многом зависит именно от спроса на электронные устройства.

Кроме того, остро стоит вопрос роста доли контрафактной продукции, на что еще летом 2022-го обращал внимание Минпромторг. И основная задача сейчас — перевести электронные сигареты в легальное поле, подчеркнул президент Профессионального альянса участников русского рынка никотиновых систем Лев Григорьев:

«Доля нелегального рынка составляет 84,84%. Бюджет с этой категории, если бы рынок был полностью легальный, мог получать 100 млрд руб. Что касается жидкостей для вейпов, то цена легального продукта практически в три раза выше. Для примера — акциз на флакон в 30 мл составляет 600 руб., плюс НДС в 720 руб. В рознице он должен стоить свыше 1 тыс. руб. Сейчас его расхожая цена — 350 руб. Мы придем к ситуации хотя бы 80% легального рынка в лучшем случае в течение трех лет. На 2023-й закладываем оптимистичный сценарий, это процентов 40».

В прошлом году продажи одноразовых электронных сигарет стремительно росли. В третьем квартале, к примеру, спрос на эту категорию товаров увеличился втрое, а на табачные изделия, наоборот, упал на 5%, сообщали «Ведомости» со ссылкой на исследование компании NielsenIQ. Тогда выручка от реализации вейпов выросла в 4,5 раза.

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Анна Маргулис