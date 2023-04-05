Зеленский: власти Украины держат под контролем ситуацию, связанную с «духовной независимостью»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев держит под контролем внутреннюю ситуацию, в частности, связанную с «духовной независимостью». Об этом господин Зеленский сказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Мы также держим под контролем внутреннюю ситуацию, в частности, связанную с духовной независимостью. Мы также гарантируем это. Никому не удастся сломить Украину — ни извне, ни изнутри»,— сказал президент Украины.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» в марте потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию обители. Власти Украины предложили монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической. 1 апреля суд на Украине отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

3 апреля прихожане УПЦ продолжили акцию у Киево-Печерской лавры, протестуя против ее планируемого перехода под контроль ПЦУ. Верующие не расходятся, несмотря на решение суда поместить под домашний арест настоятеля лавры митрополита Павла, обвиненного в разжигании межрелигиозной розни и оправдании «агрессии России». Еще одним ударом по УПЦ стала потеря кафедрального собора в Хмельницком, который в воскресенье перешел под контроль сторонников ПЦУ.

Подробнее — в материале «Киево-Печерская рана».

Эрдни Кагалтынов