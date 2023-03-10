Монахов УПЦ выдворят из Киево-Печерской лавры

Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и соответствующим подразделением УПЦ опубликовано на официальном сайте религиозной организации. Письмо подписано и. о. гендиректора лавры Александром Рудником.

Согласно документу, договор о безвозмездном пользовании УПЦ, а именно мужским монастырем, культовыми зданиями и другим имуществом заповедника действовал с июля 2013 года. В декабре 2022 года светские власти создали рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью религиозных организаций на Украине. Структура усмотрела нарушения церковью условий договора (примеры нарушений в письме не приводятся).

Заповедник учел выводы рабочей группы о нарушениях и принял решение о расторжении договора с УПЦ. Соглашение перестанет действовать с 29 марта текущего года. К этому времени монастырю предписано освободить здания лавры.

В январе настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что власти Украины ведут гонения на церковь. Соответствующее заявление митрополит сделал после рождественского богослужения в лавре, которое провел глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

ПЦУ была основана в 2018 году. В 2019 году организация получила статус автокефалии от Константинопольского патриарха. Московский патриархат не признает ПЦУ и считает ее раскольнической — канонической в России по-прежнему считается УПЦ. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Москвой.

Подробнее о ситуации вокруг православной церкви на Украине — в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Григорий Лейба