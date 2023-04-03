Киево-Печерская рана

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) в понедельник продолжили акцию у Киево-Печерской лавры, протестуя против ее планируемого перехода под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Москва называет «раскольничьей». Верующие не расходятся, несмотря на решение суда поместить под домашний арест настоятеля лавры митрополита Павла, обвиненного в разжигании межрелигиозной розни и оправдании «агрессии России». Еще одним ударом по УПЦ стала потеря кафедрального собора в Хмельницком, который в воскресенье перешел под контроль сторонников ПЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последователи Украинской православной церкви перекрыли доступ в Киево-Печерскую лавру, пытаясь не допустить туда комиссию министерства культуры Украины

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images Последователи Украинской православной церкви перекрыли доступ в Киево-Печерскую лавру, пытаясь не допустить туда комиссию министерства культуры Украины

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

Утро понедельника для собравшихся у Киево-Печерской лавры прихожан УПЦ началось с привычного стояния у обители, цель которого — пресечь активность сторонников изгнания оттуда монахов. В наседающей на защитников монастыря толпе идет пополнение рядов, методы выдавливания верующих становятся все более разнообразными, а лозунги — политическими. На видео, размещенном в соцсетях, атакующие прихожан УПЦ люди требуют от них ответа на вопрос «Донецк и Луганск — это украинские или российские города?», а также прыгают, скандируя: «Кто не скачет, тот москаль» — и размахивая украинскими флагами.

Воскресную Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Киево-Печерской лавры вместо отправленного под домашний арест настоятеля лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла провел предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Сам же митрополит Павел в последние недели оставался знаковой фигурой противостояния попыткам заставить монахов УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Этот срок был установлен после досрочного разрыва Минкультом Украины договора аренды монастыря (см. “Ъ” от 29 марта).

Как пояснил глава ведомства Александр Ткаченко, монахи УПЦ смогли бы остаться в лавре, но только при условии перехода в ПЦУ. Однако митрополит Павел ответил, что компромиссы по лавре невозможны, и пообещал: братия будет стоять до конца.

В ответ Служба безопасности Украины обвинила митрополита в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, и в результате в субботу Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Настоятель лавры был принудительно доставлен в суд прямо из больницы, в которой находился после первого судебного заседания. Выступая в зале заседаний, митрополит заявил, что прямо в день суда врачи обнаружили у него в голове кисту. Он также назвал возбужденное дело «политическим заказом» из-за отказа перейти в ПЦУ.

«Очень рад, что митрополит Павел будет находиться в месте своего проживания, в своем доме. Это позволит продвинуться в деле перехода полномочий государству касаемо управления имуществом,— прокомментировал решение суда министр Ткаченко.— Мы не говорили, что религиозная жизнь в лавре прекратится, мы говорили, что государство должно управлять тем, что ей принадлежит». Сообщив, что его ведомство уже подало в суд иск о препятствовании государству в управлении имуществом Киево-Печерской лавры, господин Ткаченко продемонстрировал решимость подавить сопротивление УПЦ. «Надеюсь, в ближайшее время суд рассмотрит этот вопрос и приставы сделают свое дело»,— заявил он.

Как заверил агентство «РИА Новости» неназванный насельник лавры, решение о домашнем аресте митрополита Павла — это попытка заменить нелояльного наместника УПЦ на «назначенного раскольниками перебежчика», чтобы при этом «монахи остались на месте». «Это важно, потому что кто пахать будет?» — заявил он.

Арест митрополита Павла сопровождался еще одним болезненным ударом по УПЦ.

В воскресенье сторонники ПЦУ сумели захватить Свято-Покровский кафедральный собор в городе Хмельницком на Западной Украине, не получив столь же жесткий отпор, как те, которые осаждают лавру в Киеве.

Во время службы в храм вошел одетый в военную форму мужчина, который внезапно напал на священника и сорвал богослужение. Хулигана удалось скрутить и вывести из собора. Прибывший на место наряд полиции задержал нападавшего, было заведено дело о мелком хулиганстве. Как выяснилось позднее, ряженый военный, который не находится на службе в ВСУ (он был уволен по состоянию здоровья), действовал по указанию депутата Хмельницкого областного совета Виктора Бурлика.

Главные события стали разворачиваться уже после инцидента. У ворот храма собралось нескольких сотен человек с украинскими флагами. Они начали скандировать: «Геть московского попа!» Активисты стали требовать от священнослужителей выйти из собора и объясниться по поводу утреннего инцидента. Группа прибывших на место прихожан УПЦ была не столь многочисленной и оказалась явно не готова к схватке: в то время как сторонники ПЦУ продолжали скандировать лозунги против УПЦ, прихожане УПЦ молились и пели псалмы. К вечеру недолгий штурм завершился успехом сторонников Православной церкви Украины, которые получили то, за чем пришли,— ключи от храма. Более того, мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что городские власти заберут у УПЦ все земельные участки, а полицейские, которые составили протокол о задержании участника утреннего инцидента, будут уволены.

«ПЦУ до сих пор прирастает только с помощью насильственных захватов»,— заявил “Ъ” руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По его словам, такой исход наиболее вероятен и в случае с Киево-Печерской лаврой. При этом, как отметил эксперт, ее могут передать под управление Константинопольскому патриархату. «Прямое управление патриархом Варфоломеем символически передает лавру под международный контроль, и, естественно, ни у кого из политиков на международной арене не поднимется рука осудить Варфоломея или (президента Украины.— “Ъ”) Владимира Зеленского за этот шаг»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Пока же действия украинских властей по отношению к УПЦ вызывают по большей части негативную реакцию.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл происходящее резко осудил. Поддержку УПЦ выразили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, а также католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Папа Римский Франциск призвал к уважению религиозных объектов на Украине. И даже Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность по поводу того, что «действия в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер».

Сергей Строкань, Павел Коробов