Украинские власти предложили монахам УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры перейти в ПЦУ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Киев не ставит вопрос о выселении монахов из Киево-Печерской лавры. По его словам, речь идет о выселении некоторых руководителей. Министр заявил, что у монахов «всегда есть выбор», имея в виду переход из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, основанную в 2019 году.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси.

«Никто не ставит вопрос о выселении монахов, речь идет о возвращении имущества, которое принадлежит государству, как движимого, так и недвижимого. Если кто-то и должен выезжать, на мой взгляд, в первых рядах, так это те руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет»,— сказал господин Ткаченко в эфире телемарафона (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел ранее заявил, что монахи не будут выселяться. Господин Ткаченко считает, что ситуация изменится, когда территорию лавры покинут «эти граждане». По его мнению, специалисты и правоохранительные органы «будут стимулировать такое их решение».

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» до 29 марта потребовал от УПЦ покинуть территорию лавры. Решение обосновывалось выявленными нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировому сообществу с просьбой не позволить украинским властям изгнать монахов, адресатами обращения стали папа римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, глава Англиканского сообщества Джастин Уэлби и другие религиозные и политические лидеры.

Леонид Уварчев