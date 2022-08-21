Взрыв на Можайке проверяют на заказ

Убийство по заказу считается основной версией подрыва автомашины с политологом и журналистом 29-летней Дарьей Дугиной (Платоновой), совершенного вечером в минувшую субботу. Госпожа Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция», где выступал с лекцией ее отец, известный политолог и общественный деятель Александр Дугин. Он также планировал вернуться в Москву вместе с дочерью, однако в последний момент изменил планы. Поэтому сотрудники правоохранительных органов допускают, что главной целью убийц мог быть и господин Дугин. В силовых структурах пока не называют предполагаемых организаторов преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Дугина (Платонова) погибла по дороге с фестиваля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Дарья Дугина (Платонова) погибла по дороге с фестиваля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался в минувшую субботу около половины десятого вечера на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Как говорят очевидцы, после того, как раздался громкий взрыв, автомобиль на полном ходу загорелся и врезался в ограждение. Взрыв был такой силы (некоторые свидетели говорят, что он был не один), что некоторые фрагменты внедорожника улетели на несколько десятков метров. Подъехавшие полицейские перекрыли дорогу, на место прибыли пожарные, а затем сотрудники следственно-оперативной группы и криминалисты. Сбор доказательств продолжался на месте преступления и в воскресенье.

Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция», проходившего в подмосковной усадьбе Захарово, расположенной не более чем в пяти минутах езды от Больших Вязем. Ее отец выступил перед собравшимися с лекцией.

Обратно они собирались ехать вместе, но в последний момент господин Дугин передумал и поехал следом за дочерью. По некоторым данным, после гибели Дарьи политологу понадобилась помощь врачей.

ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Позже по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат СКР. В следственных органах считают, что преступление было заранее спланировано и имеет заказной характер. При этом силовики пока не называют предполагаемых организаторов подрыва. В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

По предварительным данным, взрывное устройство мощностью примерно 400 г было прикреплено к днищу внедорожника со стороны водителя. По одной из версий, целью злоумышленников мог быть Александр Дугин.

Как сообщают многочисленные свидетели, Toyota Land Cruiser Дугиных была припаркована на VIP-стоянке гостей фестиваля. Впрочем, как оказалось, система видеонаблюдения на ней не работала. «Вход на сами площадки охранялся, я лично несколько раз открывал для ребят скрипку после прохода через рамки,— сообщил в своем Telegram-канале один из участников фестиваля музыкант Петр Лундстрем.— Машин я видел безумное количество по обочине дороги, пешеходные пути были огорожены и охранялись полицией… Кто угодно мог подойти, подъехать, прикрепить под днище 400 г тротила и так же спокойно уехать». Следствие устанавливает личности участников и гостей «Традиции», которые парковались рядом с машиной Дугиных и могли заметить что-то подозрительное. Будут изучены записи видеорегистраторов как их машин, так и тех, которые находились в момент взрыва рядом с Toyota Land Cruiser Дарьи Дугиной.

Александр Дугин широко известен как идеолог евразийства и консерватизма. В своих работах он активно критикует либерализм, относя его наряду с фашизмом и коммунизмом к трем основным политическим теориям.

Ответом этой идеологии, по мнению господина Дугина, должна стать некая «четвертая политическая теория». По его мнению, Россия сможет противостоять Западу, только став ядром новой Евразийской империи, которая помимо нее включит в себя другие постсоветские страны. Одно время входил в Национал-большевистскую партию (запрещена в России), в 2003 году основал Международное евразийское движение. С 2009 по 2014 год исполнял обязанности заведующего кафедрой международных отношений социологического факультета МГУ, но был уволен, по его собственной версии, за позицию по ситуации на востоке Украины.

В реальности господин Дугин не оказывал серьезного влияния на российскую политику, однако в западных СМИ за ним закрепился образ чуть ли не главного «идеолога Владимира Путина», поясняет политолог Олег Бондаренко. «Александр Дугин полиглот, часто бывал на Западе и активно выступал там со своими идеями. В итоге там сформировалось мнение, что именно он и сформировал идеологический базис для нынешней российской политики. В зарубежных СМИ его называют чуть ли не советником президента»,— рассказывает эксперт.

Дарья Дугина являлась последовательницей отца и активно участвовала в его общественно-политической деятельности. Окончила философский факультет МГУ, являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, работала на телеканале «Царьград», на форуме «Армия-2022» выступала с докладом, посвященным «сетевым войнам». После начала специальной военной операции побывала в Мариуполе.

Александр Александров, Андрей Винокуров