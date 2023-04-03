Смертельный бюст отлили из пластита

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) с помощью оперативных служб задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Максима Фомина (известен как Владлен Татарский) в Санкт-Петербурге. Девушка, передавшая жертве бюст со взрывчаткой, утверждает, что ее подставили. В ФСБ же уверены, что она действовала по заданию украинских спецслужб, использующих в том числе сторонников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), который признан экстремистской запрещенной организацией, а также иностранным агентом и ликвидирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова

Фото: МВД РФ Дарья Трепова

Фото: МВД РФ

Сотрудники ФСБ и полиции задержали Дарью Трепову в квартире, которую сдавал знакомый ее мужа, давно проживающий за границей. Для этого силовикам пришлось отработать десятка два адресов, по которым могла находиться разыскиваемая за убийство (ст. 105 УК РФ) девушка. Вызванным на место задержания следователям Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу (дело находится в стадии передачи в центральный аппарат СКР) она сообщила, что ее использовали втемную. Однако утверждают источники «Ъ» в силовых структурах, Дарья Трепова догадывалась о том, что в бюсте, который она накануне передала военкору Татарскому, находится бомба. Именно поэтому, считают в ФСБ, девушка отказалась от предложения сесть рядом с автором творческого вечера, расположившись в дальнем конце бара.

Предполагается, что бомба была приведена в действие звонком мобильного телефона. Владлен Татарский, находившийся в метре от нее, от взрыва пластичной взрывчатки, эквивалентного 200–250 г в тротиловом эквиваленте, погиб на месте.

По записям видеокамер и показаниям очевидцев девушку, пришедшую в бар с большой коробкой и передавшую находившийся в ней бюст организаторам творческого вечера военкора, вычислили довольно быстро.

В СКР заявили, что мотивы преступления устанавливаются, однако в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) они уже известны. По версии НАК, которая основана на данных ФСБ, Дарья Трепова действовала по заданию украинских спецслужб, которые используют сторонников запрещенного ФБК.

По данным источников «Ъ», с девушкой по Telegram связались люди, представлявшиеся украинскими журналистами, и предложили выполнить ряд несложных заданий.

Среди них был сбор информации и передача коробки, которую она должна была забрать у другого лица. Взамен ей обещали перевести определенную сумму на карту, а также обеспечили авиабилетом за границу. По данным СМИ, вечером того же дня девушка должна была вылететь в Турцию или Узбекистан. Однако после взрыва, который вскоре могут квалифицировать уже как теракт (пострадали три десятка человек, один погиб), ориентировки на Дарью Трепову поступили в Пулково, где особенно тщательно стали проверять пассажирок. По данным источников «Ъ», дополнительно данные улетавших изучались уже после прохождения паспортного контроля. Ручной багаж по несколько раз проверяли с помощью ручных металлодетекторов.

При этом следует отметить, что похожие преступления совершались и раньше. Так, как сообщал «Ъ», была раскрыта террористическая группировка русских националистов, за которой, по данным ФСБ, также стояли украинские спецслужбы, готовившая покушения на российских журналистов во главе с популярным телеведущим Владимиром Соловьевым.

В администрации президента Украины причастность к гибели Владлена Татарского отрицают.

Николай Сергеев