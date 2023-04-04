Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 40

После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, за медпомощью обратились 40 человек. Из них трое — дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. На стационарном лечении в больницах остаются 25 человек, состояние пяти оценивается как тяжелое.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позднее его переквалифицировали в теракт (ст. 205 УК РФ). В рамках дела задержали Дарью Трепову, которая принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Убийство военкора подняли до теракта».