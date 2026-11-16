«Меня тревожит, когда государства допускают возвращение к ядерным испытаниям»

Таким образом, договор носит практически всеобщий характер. Разумеется, мы очень хотели бы, чтобы он вступил в силу. Остаются девять конкретных государств, которые должны его подписать и ратифицировать. Более половины из них уже подписали документ, но для вступления договора в силу необходима его ратификация всеми этими странами. Мы будем искренне рады, когда это произойдет. Впрочем, даже в нынешнем виде договор и связанные с ним обязательства государств по соблюдению моратория на ядерные испытания уже приносят огромную пользу делу мира и безопасности всего человечества.