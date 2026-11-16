В Запорожской области будут выплачивать компенсации за уничтоженные ВСУ авто
Жителям Запорожской области будут выдавать компенсационные выплаты за уничтоженные в результате атак украинских БПЛА личные автомобили. Об этом во время прямой линии с жителями региона заявил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, каждый случай уничтожения со стороны вооруженных сил Украины имущества жителей области местные власти обязательно фиксируют вместе со Следственным комитетом России.
«Механизм компенсаций разработан на уровне правительства области. В ближайшее время порядок выплат будет доведен до глав городов и районов. Обязательно должна быть оказана поддержка тем, кто пострадал от террористических атак противника»,— заверил губернатор.
Подобная практика уже применяется на Крымском полуострове. В республике за поврежденную машину автолюбитель может получить до 500 тыс. руб. Если авто было уничтожено полностью, он может рассчитывать на компенсацию до 2 млн руб. Летом власти региона изменили условия получения этих выплат. Ранее они полагались только владельцам транспортных средств, поврежденных или уничтоженных в результате украинских атак, начиная с 26 июня. Теперь денежную компенсацию смогут получить все, чье движимое имущество пострадало с 1 мая 2026 года.