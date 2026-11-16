В Запорожской области будут выплачивать компенсации за уничтоженные ВСУ авто

Подобная практика уже применяется на Крымском полуострове. В республике за поврежденную машину автолюбитель может получить до 500 тыс. руб. Если авто было уничтожено полностью, он может рассчитывать на компенсацию до 2 млн руб. Летом власти региона изменили условия получения этих выплат. Ранее они полагались только владельцам транспортных средств, поврежденных или уничтоженных в результате украинских атак, начиная с 26 июня. Теперь денежную компенсацию смогут получить все, чье движимое имущество пострадало с 1 мая 2026 года.