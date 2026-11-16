Глава ПК ОДВЗЯИ предупредил об «эффекте домино» в случае новых ядерных испытаний

Возобновление испытаний любой из крупных ядерных держав стало бы, по его словам, «серьезнейшим ударом по этой норме». «Если хотя бы одна из них пойдет на такой шаг, то весьма вероятно, что и другие государства последуют этому примеру — либо возобновят испытания, либо проведут их впервые. Это может спровоцировать "эффект домино", который, к сожалению, может выйти из-под контроля,— предупредил собеседник “Ъ”. И добавил:— Не хочется излишне драматизировать, но возвращение к ядерным испытаниям не отвечает ничьим интересам».