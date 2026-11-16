Глава ПК ОДВЗЯИ предупредил об «эффекте домино» в случае новых ядерных испытаний
Исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ (Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) Роберт Флойд в интервью “Ъ” выразил озабоченность в связи с звучащими в последнее время заявлениями нескольких стран о готовности возобновить полноценные ядерные испытания.
«Меня тревожит, когда государства допускают возвращение к ядерным испытаниям (или проведение таких испытаний впервые). Существует глобальный мораторий на проведение ядерных испытаний, и мы очень хотели бы, чтобы он сохранялся»,— заявил Роберт Флойд.
Возобновление испытаний любой из крупных ядерных держав стало бы, по его словам, «серьезнейшим ударом по этой норме». «Если хотя бы одна из них пойдет на такой шаг, то весьма вероятно, что и другие государства последуют этому примеру — либо возобновят испытания, либо проведут их впервые. Это может спровоцировать "эффект домино", который, к сожалению, может выйти из-под контроля,— предупредил собеседник “Ъ”. И добавил:— Не хочется излишне драматизировать, но возвращение к ядерным испытаниям не отвечает ничьим интересам».
В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы втайне ото всех проводят подобные тесты. И хоть он допустил в своих высказываниях несколько фактологических ошибок — ни одна из официальных ядерных держав не проводит подобные испытания с середины 1990-х, последний тест провела Северная Корея в 2017 году,— американский президент впоследствии еще несколько раз повторил свою мысль. И Россия, и Китай обвинения в свой адрес отвергают, в то же время власти РФ предупредили, что, если США возобновят ядерные испытания, российская сторона поступит так же.