Петербург выплатит компенсации пострадавшим при взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский

Пострадавшие при взрыве, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), получат от властей города от 250 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести вреда здоровью. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Семье самого Владлена Татарского город выплатит 1 млн руб.

«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн руб., тяжело раненным — 500 тыс. руб., остальным — по 250 тыс. руб.»,— сообщил господин Беглов журналистам сегодня, 3 апреля (цитата по ТАСС).

По последним данным Минздрава, при взрыве пострадал 31 человек. 24 попали в медицинские учреждения. Восемь из них на утро 3 апреля оставались в больницах в тяжелом состоянии. Двоих, по словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, отпустили домой.

Взрыв в петербургском кафе Street Food Bar №1, где с лекцией выступал военкор Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. Сам Владлен Татарский погиб на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом).

В Кремле взрыв назвали терактом. Национальный антитеррористический комитет обвинил в его организации украинские спецслужбы. По подозрению в участии в убийстве Владлена Татарского задержана Дарья Трепова, подарившая военкору статуэтку, которая впоследствии сдетонировала. По данным РБК, следователи не исключают, что сама Дарья Трепова могла не знать о бомбе.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург