Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал гибель от взрыва военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Его убийство он назвал терактом, но призвал дождаться выводов следствия.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Это террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что президента России Владимира Путина сразу проинформировали о взрыве в кафе Street Food Bar №1.

На вопрос журналистов, не столкнулась ли Россия с новой волной терактов он ответил, что «Россия столкнулась с киевским режимом». «Он поддерживает терроризм. Он стоит за убийством Дугиной. Он, возможно, стоит за убийством Фомина. Он стоит за убийством людей в течение многих лет»,— пояснил Дмитрий Песков.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1, где с лекцией выступал военкор Владлен Татарский, произошел вчера, 2 апреля. В результате господин Татарский погиб, еще 31 человек получили ранения, восемь из них — в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР.

Сегодня МВД объявило в розыск подозреваемую Дарью Трепову и отчиталось о ее задержании. По данным РБК, следователи не исключают, что госпожа Трепова могла не знать о взрывчатом веществе в бюсте, который она подарила Владлену Татарскому. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что к преступлению были привлечены «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)».

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...