Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал гибель от взрыва военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Его убийство он назвал терактом, но призвал дождаться выводов следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Это террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что президента России Владимира Путина сразу проинформировали о взрыве в кафе Street Food Bar №1.

На вопрос журналистов, не столкнулась ли Россия с новой волной терактов он ответил, что «Россия столкнулась с киевским режимом». «Он поддерживает терроризм. Он стоит за убийством Дугиной. Он, возможно, стоит за убийством Фомина. Он стоит за убийством людей в течение многих лет»,— пояснил Дмитрий Песков.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1, где с лекцией выступал военкор Владлен Татарский, произошел вчера, 2 апреля. В результате господин Татарский погиб, еще 31 человек получили ранения, восемь из них — в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР.

Сегодня МВД объявило в розыск подозреваемую Дарью Трепову и отчиталось о ее задержании. По данным РБК, следователи не исключают, что госпожа Трепова могла не знать о взрывчатом веществе в бюсте, который она подарила Владлену Татарскому. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что к преступлению были привлечены «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)».

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».