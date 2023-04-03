«РИА Новости»: крупным компаниям могут разрешить защищаться от беспилотников радиоэлектроникой

Минцифры обсуждает законодательную инициативу, которая даст крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты объектов от беспилотников, сообщил источник «РИА Новости». Подробности не приводятся.

Россия неоднократно подвергалась атакам беспилотников с тех пор, как ввела войска на Украину. Так, в конце марта беспилотник был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы в Тульской области, пострадали три человека. По утверждению брянских властей, 21 марта атаке беспилотника подвергся нефтепровод «Дружба» в районе нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» АО «Транснефть». В конце февраля дрон упал в Подмосковье — в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщал о планах внести на рассмотрение законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников. По действующему российскому законодательству силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников.

Леонид Уварчев