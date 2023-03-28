В Госдуму внесут законопроект о наделении силовых ведомств правом пресекать работу всех видов беспилотников

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о намерении сегодня, 28 марта, внести на рассмотрение законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников. По действующему российскому законодательству силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«По нашему законопроекту силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, делать это надо, как можно быстрее»,— написал депутат в Telegram-канале.

Александр Хинштейн отметил, что в настоящее время указанная инициатива пользуется «очевидной» актуальностью. «Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях. Лишь накануне, например, Севастополь вновь подвергся атаке морских дронов»,— сообщил депутат в качестве подтверждения своих слов.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о наделении силовых ведомств полномочиями пресекать незаконные полеты беспилотников, в том числе сбивать их. Кроме того, ведомства могут пресекать работу беспилотников за счет подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, а также воздействия на пульты управления беспилотников.

Милена Костерева