Минобороны: украинский беспилотник в Тульской области был выведен из строя комплексом РЭБ «Поле-21»

Министерство обороны России сообщило, что система навигации украинского беспилотника Ту-141 «Стриж», упавшего в Тульской области сегодня, 26 марта, была выведена из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы «Поле-21». В результате БПЛА потерял ориентацию и упал в городе Киреевске, расположенном в 30 км от Тулы.

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По информации военного ведомства, украинская сторона «осуществила попытку» атаки беспилотником «в ударном исполнении». В Минобороны уточнили, что в Тульской области развернута группировка российских средств противовоздушной обороны включая «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы.

«На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов»,— говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы ранее сообщали, что упавший беспилотник был начинен взрывчаткой. На месте взрыва БПЛА образовалась воронка глубиной пять метров. В результате падения беспилотника пострадали три человека. Двое из них получили черепно-мозговую трампу. Также повреждены три частных дома.

Лусине Баласян