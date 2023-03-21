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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтепровод «Дружба»

Брянский губернатор Александр Богомаз подтвердил атаку вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба» в районе нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» АО «Транснефть».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в поселках Мамай и Дружба и деревнях Дубровка, Тростань и Новское.

«После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено»,— пообещал господин Богомаз в своем Telegram-канале. В СМИ и соцсетях за последнюю неделю несколько раз сообщалось о попытках атак территории вокруг нефтепровода в Брянской области. Официально власти прокомментировали происшествие впервые.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Недавно власти приняли решение дополнительно построить в приграничных территориях Брянской области 17 блокпостов, на которых будут служить сотрудники МВД и Росгвардии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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