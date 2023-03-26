Власти Тульской области выплатят 100 тыс. руб. пострадавшим в результате падения беспилотника

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил оказать пострадавшим в результате падения беспилотника в городе Киреевске необходимую помощь. Получившим ранения полагается выплата на сумму 100 тыс. руб.

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Нуждающимся в ремонте компенсируют ущерб в размере до 1 млн руб. Тем, кто лишился своего жилья в результате инцидента, положен сертификат на приобретение нового.

«В кратчайшие сроки необходимо провести обследование поврежденных жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. При необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного размещения»,— поручил Алексей Дюмин, его слова приводятся на сайте правительства региона.

По последним данным, в результате падения беспилотника пострадали три человека, двое из которых получили черепно-мозговую травму. Правительство региона сообщает, что частично повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.

Сегодня, 26 марта, украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» упал в Киреевске, расположенном в 30 км от Тулы. Правоохранительные органы сообщали, что упавший беспилотник был начинен взрывчаткой. Позднее Минобороны РФ объяснило, что система навигации БПЛА оказалась выведена из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы «Поле-21». В результате Ту-141 «Стриж» потерял управление и упал, образовав воронку глубиной 5 м. Украинская сторона инцидент не комментировала.

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Лусине Баласян