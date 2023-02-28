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Коммерсантъ FM
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Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранного производства

Беспилотник, упавший в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома» в Коломенском районе, оказался иностранным, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник агентства уточнил, что упавший летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений.

По информации источника Telegram-канала Shot, упавший беспилотник был модели UJ-22 Airborne, который производит украинская компания «Укрджет». Его дальность — 800 км, скорость — 130–140 км/ч. Грузоподъемность — до 20 кг. По мнению собеседника канала, у дрона могло закончиться топливо, он потерял высоту, зацепился за деревья, повредил крыло и упал.

Ранее сегодня, 28 февраля, в деревне Габастово Коломенского района Московской области в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома» упал БПЛА. В результате падения взрыва не было, пострадавших и разрушений на земле нет. Пресс-служба регионального Минэнерго сообщило «РИА Новости», что газораспределительные сети работают в штатном режиме. Откуда прилетел и кому принадлежал БПЛА официально не сообщалось.

Сегодня Минобороны сообщило, что в ночь на 28 февраля подразделения радиоэлектронной борьбы ликвидировали беспилотники ВСУ, которые собирались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Еще один был сбит в Брянской области. Кроме того, беспилотник был замечен в районе нефтебазы «Роснефти» в Туапсе, где ночью произошел пожар. Обломки БПЛА также обнаружили на двух улицах Белгорода.

Эрдни Кагалтынов

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