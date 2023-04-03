«Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана в качестве подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, сообщил источник «Интерфакса». По версии следствия, она принесла в кафе в Санкт-Петербурге коробку с бюстом господина Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. Госпожа Трепова 1997 года рождения доставлена к следователю.

Информацию о задержании девушки также подтвердил источник петербургского издания 78.ru. Однако, по данным «Комсомольской правды» и Telegram-канала Baza, розыск продолжается. 78.ru также публикует видео задержания госпожи Треповой, но Telegram-канал Shot утверждает, что на самом деле на видео сестра подозреваемой.

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге сегодня, 2 апреля, вечером. Владлен Татарский выступал с лекцией о том, как «вести репортажи из горячих точек» и «что такое быть военкором». Очевидцы рассказали, что девушка принесла на мероприятие статуэтку, которая, по сообщениям СМИ, могла быть начинена взрывчаткой. Господин Татарский погиб, еще 25 человек пострадали, 19 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Леонид Уварчев