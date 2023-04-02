Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 25

При взрыве в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге пострадали 25 человек, 19 из них увезли в больницу. Погиб только военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Место взрыва

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«К сожалению, один человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы»,— написал господин Беглов в Telegram.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») .

По данным СМИ, взрывное устройство, сработавшее в кафе, было спрятано в статуэтку — ее военкору подарила поклонница. По информации ТАСС, статуэтку осматривали перед передачей, а девушка, которая ее принесла, была знакома с Владленом Татарским. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила более 200 г тротила.

Кафе принадлежало структурам бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Организатор встречи с военкором — дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z». Как сообщили организаторы, меры безопасности в кафе соблюдались, однако их оказалось недостаточно.

Анастасия Ларина