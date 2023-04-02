Посетитель встречи с Владленом Татарским рассказал о девушке, подарившей военкору статуэтку

Один из посетителей авторской встречи Владлена Татарского в Санкт-Петербурге рассказал о девушке, которая принесла на мероприятие статуэтку. По версии СМИ и ряда источников, именно она оказалась взрывным устройством, начиненным 250–300 г тротила.

Со слов мужчины, который представился Николаем Мамоновым, он стоял в нескольких метрах от сцены. Ту самую девушку со статуэткой он назвал Анастасией. В беседе с Владленом Татарским она сказала, что приходила на другие мероприятия военкора. Погибший ее узнал.

«Через какое-то время — может, минут 5–10 прошло — прогремел взрыв»,— отметил господин Мамонов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что число пострадавших возросло до 25 человек, 19 из них госпитализированы.

Александр Просяник, Санкт-Петербург