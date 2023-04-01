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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 1 апреля

Председатель комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Украина не сможет выполнить свою задачу по возвращению всех утраченных территорий в 2023 году. Он также выступил за выстраивание подхода, который не будет толкать Россию и Китай «в объятия» для формирования военного союза.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, сообщил Reuters. Ожидается, что мера поддержки будет объявлена 3 апреля.

Число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах по итогам февраля выросло на 10–12%. Это связано почти с полным отсутствии голливудских новинок. Подробнее

Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о непредумышленном убийстве актером Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс. Он приговорен к шести месяцам условного заключения.

Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в полуфинале Miami Open. В финале он сыграет с Янником Синнером, который победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Об успехах Медведева

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