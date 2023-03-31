Reuters: США 3 апреля предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $2,6 млрд

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. Официально об этом объявят в понедельник, 3 апреля.

$2,1 млрд поступят в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) — такие транши позволяют закупать оружие и оборудование у американских оборонных предприятий, а не изыскивать их из имеющихся запасов. Боеприпасы на оставшиеся $500 млн поступят Киеву из текущих американских запасов.

Среди прочего, Украина получит противотанковые снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, понтонное оборудование, ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания тяжелой техники, снаряды для норвежских систем ПВО NASAMS.

С января 2021 года Вашингтон вложил в поддержку «обеспечения безопасности» Украины свыше $32,8 млрд ($32,2 млрд из них — с момента начала военной операции).

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба