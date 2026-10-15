Николас Мадуро назвал обвинения в пытках «ложью»

Как сообщает агентство, закованный в кандалы бывший лидер Венесуэлы назвал обвинения «фальшивыми», после чего председательствующий на заседании судья Элвин Хеллерстейн распорядился внести в протокол, что Николас Мадуро и Силия Флорес не признают себя виновными в этих преступлениях.