Николас Мадуро назвал обвинения в пытках «ложью»
Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня был доставлен на заседание суда в Нью-Йорке, на котором ему и его жене Силии Флорес официально предъявили новые обвинения в пытках политических противников и трех американских граждан. Об этом пишут ведущие мировые медиа, включая Associated Press.
Как сообщает агентство, закованный в кандалы бывший лидер Венесуэлы назвал обвинения «фальшивыми», после чего председательствующий на заседании судья Элвин Хеллерстейн распорядился внести в протокол, что Николас Мадуро и Силия Флорес не признают себя виновными в этих преступлениях.
В январе господин Мадуро и его жена были захвачены американскими военными и доставлены в США. Им были предъявлены обвинения в наркотерроризме. В начале октября прокуратура добавила к этому и обвинения в пытках. Рассматривать дело по существу начнут летом 2027 года.