Соперником Медведева в финале Miami Open станет Синнер, обыгравший Алькараса

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала Miami Open. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. В финале итальянец встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл соотечественника Карена Хачанова.

21-летний Янник Синнер занимает 11-е место в мировом рейтинге теннисистов. На его счету семь побед на турнирах под эгидой ATP. 27-летний Даниил Медведев — экс-первая ракетка мира. Сейчас он занимает пятую строчку рейтинга. На счету россиянина 18 побед в турнирах под эгидой ассоциации, он обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open. В финале Indian Wells Masters на прошлой неделе Медведев проиграл Алькарасу.

Miami Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования завершатся 2 апреля.

Об успехах россиянина — в публикации «Ъ» «Даниил Медведев не устает от финалов».

Леонид Уварчев