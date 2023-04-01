Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Соперником Медведева в финале Miami Open станет Синнер, обыгравший Алькараса

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала Miami Open. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. В финале итальянец встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл соотечественника Карена Хачанова.

21-летний Янник Синнер занимает 11-е место в мировом рейтинге теннисистов. На его счету семь побед на турнирах под эгидой ATP. 27-летний Даниил Медведев — экс-первая ракетка мира. Сейчас он занимает пятую строчку рейтинга. На счету россиянина 18 побед в турнирах под эгидой ассоциации, он обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open. В финале Indian Wells Masters на прошлой неделе Медведев проиграл Алькарасу.

Miami Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования завершатся 2 апреля.

Об успехах россиянина — в публикации «Ъ» «Даниил Медведев не устает от финалов».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...