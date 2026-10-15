«Родина» не удержала Мирлинда Даку

У Помазуна работы вообще не было, тогда как хозяевам приходилось постоянно трудиться в обороне. По такому матчу они еще пропустили не очень много. Тем более что не повезло Маркиньосу, у которого не засчитали два гола, а моментов гости имели гораздо больше. Однако в самой концовке основного времени они чуть не упустили победу. Довольно простой стандарт привел к тому, что центральный защитник «Родины» Митя Крижан оказался один перед чужими воротами. Но и Помазун на этот раз действовал надежно. А потом Манфред Угальде, заменивший Даку, заработал и сам исполнил пенальти на 98-й минуте. «Спартак» выиграл 4:2 и с десятью очками по-прежнему лидирует в группе.