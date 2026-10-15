«Родина» не удержала Мирлинда Даку
«Спартак» одержал волевую победу в Кубке России
В четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Спартак» обыграл «Родину» на ее поле — 4:2. После первого тайма красно-белые уступали 1:2 и благодаря дублю Мирлинда Даку перевернули ход матча. Одержав волевую победу, «Спартак» укрепил свое лидерство в группе, а на второе место вышел «Оренбург», который неожиданно разгромил в гостях «Рубин» — 4:1.
В группе А после трех туров разрыв между лидером «Спартаком» и занимавшей четвертое место «Родиной» составлял четыре очка, а «Рубин» с «Оренбургом» отставали от красно-белых на три пункта. При такой плотности и последняя команда могла стать если не первой, то второй уж точно. Правда, перед новым главным тренером «Родины» Джонатаном Альбой стоит непростая дилемма — либо сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате, либо рискнуть и попробовать чего-то добиться в Кубке России. А для того чтобы гнаться за двумя зайцами, у дебютанта премьер-лиги не хватает ресурсов.
Со «Спартаком» «Родина» встретилась уже в третий раз по ходу нынешнего сезона и оба предыдущих матча проиграла, дважды пропустив по три гола. «Трешку» она недавно получила и от ЦСКА в первой встрече под руководством Альбы, которому, конечно, прежде всего нужно было что-то делать с обороной. С учетом чемпионата и кубкового турнира в ворота «Родины» уже влетели 32 мяча, и это всего за 13 игр.
Матч на «Арене Химки», как и ожидалось, начался с атак «Спартака», который несколько удивил выбором состава, мало отличавшимся от того, что играет в чемпионате. Даже Эсекьель Барко появился на поле. Впрочем, гостям все же потребовалась адаптация к искусственному покрытию. Возможно, по этой причине Виктор Парада не замкнул прострел Даниила Денисова. Но в середине первого тайма хозяева не удержали Мирлинда Даку и уронили его в своей штрафной площади, когда Маркиньос сделал острую передачу на нападающего. Арбитр Данил Каширин назначил пенальти, однако Барко его не реализовал. Голкипер Сергей Айдаров парировал удар аргентинца, а вот его партнеры не успели подобрать мяч и Маркиньос добил его в сетку.
«Спартак» открыл счет на 25-й минуте и сразу едва не лишился преимущества. Андрей Егорычев, выйдя один на один с вратарем, лишь зацепил штангу. Но «Родина» стала и дальше создавать опасные моменты. Илья Помазун выручил красно-белых, когда Магомедхабиб Абдусаламов коварно пробил из-за штрафной, и уже лежа ногой отбил мяч, на который набегал Герман Онугха. Даку тоже пару раз угрожал воротам Айдарова. И здесь дрогнул Помазун. На 40-й минуте он неудачно сыграл при подаче Солтмурада Бакаева с левого края, и Абдусаламов поразил пустой створ. Более того, через минуту Помазун крайне неловко среагировал на удар Онугхи, который отнюдь не относился к разряду неберущихся. Можно добавить, что этот момент возник из-за потери Барко вблизи штрафной.
До перерыва «Спартак» отыграться не сумел, но на 48-й минуте Даку все же попал в цель после скидки Денисова. Да и Барко, отдавший предголевой пас, реабилитировался за свои промахи в первом тайме. Во второй половине гости уже лучше контролировали игру, а когда Онугха вырвался из-под контроля, Кристофер Ву заблокировал его и не позволил оформить дубль. Зато на 64-й минуте это удалось Даку с подачи Барко. Как настоящий бомбардир албанец забил разными способами — ногой и головой.
У Помазуна работы вообще не было, тогда как хозяевам приходилось постоянно трудиться в обороне. По такому матчу они еще пропустили не очень много. Тем более что не повезло Маркиньосу, у которого не засчитали два гола, а моментов гости имели гораздо больше. Однако в самой концовке основного времени они чуть не упустили победу. Довольно простой стандарт привел к тому, что центральный защитник «Родины» Митя Крижан оказался один перед чужими воротами. Но и Помазун на этот раз действовал надежно. А потом Манфред Угальде, заменивший Даку, заработал и сам исполнил пенальти на 98-й минуте. «Спартак» выиграл 4:2 и с десятью очками по-прежнему лидирует в группе.
В домашнем матче «Рубина» против «Оренбурга» уже на шестой минуте отличился полузащитник гостей Егор Назаренко. Хотя удар у него совсем не получился, защитник казанцев Егор Тесленко «помог» тезке и головой подправил мяч в сетку. А вскоре на стандарте ошибся и голкипер хозяев Артур Нигматуллин, чем воспользовался Ренат Голыбин. Так к десятой минуте оренбуржцы обеспечили себе комфортный перевес — 2:0, который мог увеличить Руслан Куль. А вот команда Франка Артиги никак не могла прийти в себя, несмотря на то что выставила практически основной состав. В конце первого тайма ее откровенно простил еще Андрей Касаджиков, промазавший после чистого выхода тет-а-тет с Нигматуллиным.
Вратарь «Оренбурга» Александр Дегтев проявил себя только во второй половине, когда хорошо бил головой Жахонгир Урозов. Справился он и с хитрым навесом Назми Грипши. А забили на 69-й минуте гости, когда Данила Хотулев выиграл верх на стандарте, а на 77-й Касаджиков вколотил и четвертый гол с передачи Назаренко. Тут же 19-летний полузащитник вспылил в единоборстве с Грипши и схлопотал вторую желтую карточку, но на результат его удаление, естественно, уже не повлияло. Ульви Бабаев на 91-й минуте только подсократил разницу красивым обводящим ударом. Победив 4:1, «Оренбург» набрал семь очков и поднялся на второе место в группе.