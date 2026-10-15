Во Франции 19 человек пострадали в ДТП с поездом у Евротоннеля
Микроавтобус столкнулся с поездом на въезде в Евротоннель во французской коммуне Кокель, сообщает France Info. Пострадали 19 человек, включая водителя. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Автобус перевозил водителей большегрузных автомобилей для подготовки к посадке на челночный поезд Le Shuttle. На погрузочной платформе машина врезалась в бок состава. По информации властей, угрозы для жизни пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы: 55 пожарных-спасателей, бригады скорой помощи и пограничная полиция. Движение коммерческих поездов Eurostar прервано не было. Правоохранительные органы начали судебное расследование.