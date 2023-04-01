Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генерал Марк Милли выступил за подход, который не будет «толкать РФ и Китай в объятия»

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли допускает войну с Китаем, но считает такое развитие событий маловероятным. Он сообщил, что Вашингтон хочет придерживаться подхода, при котором Россию и Китай не будут стимулировать к созданию военного союза. Американский генерал также призвал к ускорению поставок оружия Тайваню, хоть и не верит в то, что Китай сможет установить контроль над островом.

«Мы хотим иметь такой геополитический подход, который не будет толкать Россию и Китай в объятия для формирования реального военного альянса <...> Есть некоторые признаки, что этот диалог продолжается (о военном альянсе.— "Ъ"). Но это отличается от того, что является реальным военным союзом»,— сказал господин Милли изданию Defense One.

«Риторика в Китае и других местах, включая США, может создать впечатление, что мы на рубеже войны с Китаем. Это может случиться, может произойти инцидент, который спровоцирует неконтролируемую эскалацию. Так что это не невозможно. Но на данный момент я бы не отнес это в категорию "вероятно"»,— сказал господин Милли.

По информации американских военных, председатель КНР Си Цзиньпин приказал военным быть готовыми взять Тайвань под контроль к 2027 году. В качестве одного из элементов сдерживания господин Милли предлагает убедить оппонента, что затраты превышают выгоды. По его мнению, у США есть три или четыре года на вооружение Тайваня до такого уровня, чтобы Китай понимал это. Американский генерал вместе с тем считает военный вариант захвата Тайваня маловероятной возможностью в связи с отсутствием у Китая опыта.

Обсуждение вопроса сближения России и Китая проходят после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он говорил с президентом Владимиром Путиным расширение сотрудничества. На этом фоне, как сообщал Reuters, Пекин дал понять Вашингтону, что не заинтересован в организации телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Как на визит господина Си отреагировали в Вашингтоне — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...