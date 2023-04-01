Генерал Марк Милли выступил за подход, который не будет «толкать РФ и Китай в объятия»

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли допускает войну с Китаем, но считает такое развитие событий маловероятным. Он сообщил, что Вашингтон хочет придерживаться подхода, при котором Россию и Китай не будут стимулировать к созданию военного союза. Американский генерал также призвал к ускорению поставок оружия Тайваню, хоть и не верит в то, что Китай сможет установить контроль над островом.

«Мы хотим иметь такой геополитический подход, который не будет толкать Россию и Китай в объятия для формирования реального военного альянса <...> Есть некоторые признаки, что этот диалог продолжается (о военном альянсе.— "Ъ"). Но это отличается от того, что является реальным военным союзом»,— сказал господин Милли изданию Defense One.

«Риторика в Китае и других местах, включая США, может создать впечатление, что мы на рубеже войны с Китаем. Это может случиться, может произойти инцидент, который спровоцирует неконтролируемую эскалацию. Так что это не невозможно. Но на данный момент я бы не отнес это в категорию "вероятно"»,— сказал господин Милли.

По информации американских военных, председатель КНР Си Цзиньпин приказал военным быть готовыми взять Тайвань под контроль к 2027 году. В качестве одного из элементов сдерживания господин Милли предлагает убедить оппонента, что затраты превышают выгоды. По его мнению, у США есть три или четыре года на вооружение Тайваня до такого уровня, чтобы Китай понимал это. Американский генерал вместе с тем считает военный вариант захвата Тайваня маловероятной возможностью в связи с отсутствием у Китая опыта.

Обсуждение вопроса сближения России и Китая проходят после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он говорил с президентом Владимиром Путиным расширение сотрудничества. На этом фоне, как сообщал Reuters, Пекин дал понять Вашингтону, что не заинтересован в организации телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Как на визит господина Си отреагировали в Вашингтоне — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Леонид Уварчев