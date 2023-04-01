Американский генерал Милли не верит в способность Украины вытеснить РФ со всех территорий в 2023 году

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли считает, что Украина не сможет выполнить свою задачу по возвращению утраченных территорий в 2023 году. По его мнению, это очень сложная задача.

«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года»,— сказал господин Милли изданию Defense One. «Я не говорю, что это невозможно сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача»,— добавил он. Господин Милли отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит своей задачей вытеснить российские войска со всех территорий, которые Киев считает своими.

Американский генерал также прокомментировал возможность поставки Украине ракет большой дальности. Он отметил, что в случае принятия такого решения оно станет политическим. «В этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее»,— сказал господин Милли. Вместе с тем, по его словам, у США таких ракет «достаточно мало на случай нападения» и американским военным нужно обеспечить себе «достаточный запас в своих арсеналах».

Администрация Джо Байдена с начала своей работы в январе 2021 года предоставила Украине военную помощь на $32,8 млрд. $32,2 млрд из них были выделены с ввода Россией войск на Украину. По информации Reuters, в начале апреля Вашингтон направит на поддержку Киева еще $2,6 млрд. The Washington Post в середине февраля сообщала, что США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

Леонид Уварчев