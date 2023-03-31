Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира серии Masters в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Медведев вышел в финал турнира в Майами. Матч длился 2 часа 17 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев (справа) и Карен Хачанов пожимают руки после матча

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters Даниил Медведев (справа) и Карен Хачанов пожимают руки после матча

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

В финале Даниил Медведев сыграет с победителем матча испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера. Masters проходит с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Лусине Баласян