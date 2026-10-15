Трамп назвал шуткой слова про проблемы со здоровьем
Президент США Дональд Трамп рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которых у него и так хватает без алкоголя, сигарет и наркотиков. Почти сразу же он добавил, что «сам себя подставил» и «просто подшучивал над СМИ».
Выступая перед журналистами, президент США сказал, что не испытывает тяги к выпивке, курению и наркотикам, в отличие от его друзей, которым «приходится очень тяжело». «У меня есть другие проблемы, очень серьезные проблемы. Но эти к ним не относятся»,— добавил он.
Затем Дональд Трамп улыбнулся и сказал, что «сам себя подставил» этими словами. «Они (СМИ.— "Ъ") скажут: „Он сказал, что у него серьезные проблемы, какие именно?“ … Честно говоря, я не знаю. Я просто подшучивал над СМИ»,— заключил американский президент.
Летом Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Он стал самым возрастным президентом США на момент инаугурации. Белый дом периодически отчитывается о состоянии его здоровья, последний раз — в мае. В заключении указано, что физические и умственные способности президента в норме.
Опрошенные The Wall Street Journal и Axios практикующие врачи раскритиковали медицинское заключение. Они, например, указали, что в отчете не было важных данных о работе сердечно-сосудистой системы. Медики назвали документы «отфильтрованными».