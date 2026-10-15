Трамп назвал шуткой слова про проблемы со здоровьем

Выступая перед журналистами, президент США сказал, что не испытывает тяги к выпивке, курению и наркотикам, в отличие от его друзей, которым «приходится очень тяжело». «У меня есть другие проблемы, очень серьезные проблемы. Но эти к ним не относятся»,— добавил он.