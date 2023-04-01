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Коммерсантъ FM
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Помощник режиссера приговорен к условному сроку за убийство Болдуином оператора на съемках

Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о непредумышленном убийстве актером Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс. Он приговорен к шести месяцам условного заключения. Дэвид Холлс дал Алеку Болдуину пистолет, в котором оказался боевой патрон.

Помощник режиссера признан виновным в небезопасном обращении с оружием, передает The Associated Press. Он также должен выплатить штраф в размере $500 тыс. пройти курс по безопасному обращению с оружием и провести 24 часа за общественными работами. Дэвид Холлс ранее заключил сделку и признал вину.

Алек Болдуин и оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид не признали вину в непредумышленном убийстве. Им грозит до 18 месяцев лишения свободы.

В октябре 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Галина Хатчинс получила ранение, от которого позже скончалась в больнице. В октябре 2022 года господин Болдуин заключил соглашение по урегулированию иска с семьей госпожи Хатчинс. По мнению сторон, она погибла в результате несчастного случая. В ноябре Алек Болдуин подал иск к членам съемочной группы фильма.

Леонид Уварчев

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